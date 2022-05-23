Новосибирск, 23 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 24 по 30 мая в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости, местами — чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

30.mchs.gov.ru Травяные пожары

«Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминает: в период пожарной опасности гражданам необходимо проявлять повышенную ответственность в обращении с огнём», — сообщили в мэрии.

Власти подчеркивают, что в период введённого особого противопожарного режима запрещено посещать леса и разводить открытый огонь