Самара, 23 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Орден «Родительская слава» вручил многодетной семье из Самарской области полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который прибыл в регион. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

Он пояснил, что орден «Родительская слава» вручается тем, кто посвятил себя и свою жизнь детям.

«Дать человеку жизнь, воспитать, поставить на ноги — это самое серьезное дело для каждого. Особенно важно передать следующему поколению жизненный опыт, уважение к старшим, любовь к близким и к своей Родине», — приводит пресс-служба слова Комарова.

Он также отметил, что успешное воспитание детей является залогом стабильности российского общества и развития социально-экономических процессов в стране.

«Семья — это опора общества, именно здесь с малых лет закладываются ценности взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, верности. И эти ценности передаете вы, большие, крепкие и дружные семьи России. Такие семьи как ваши — это воплощение лучших российских традиций: верности, трудолюбия и бескорыстной поддержки», — заявил полномочный представитель президента России.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил награжденных и подчеркнул важность института семьи для государства.