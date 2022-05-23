Астрахань, 23 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Астраханской области в апреле 2022 года составила 17,44%, ускорившись по сравнению c мартом на 1,77 процентных пункта. Инфляция в регионе сложилась ниже, чем по Южному федеральному округу (17,55%) и в целом по России (17,83%). Об этом 23 мая сообщил Центральный банк России.

ИА REGNUM Инфляция

Ускорение роста цен в регионе связано с возросшими издержками производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг, а также сокращением предложения отдельных видов импортных продуктов питания из-за нарушения логистических и производственных цепочек в условиях усиления внешних санкций.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Астраханской области увеличился с 16,92% в марте до 20,45% в апреле. Из-за увеличения затрат животноводов на импортные компоненты кормов и ветеринарные препараты ускорился годовой рост цен на говядину, свинину и мясо кур. Это вызвало рост издержек в производстве продуктов из мяса и отразилось в ускорении удорожания колбасных изделий в годовом выражении.

Подорожание импортных ингредиентов (какао‑бобов, пальмового масла), упаковки и логистических услуг привело к увеличению издержек производителей кондитерских изделий. Аналогичные причины привели к увеличению годовых темпов прироста цен на молоко, хлебобулочные и макаронные изделия и крупы. Сокращение зарубежных поставок оказало влияние на стоимость импортных фруктов. В частности, ускорился рост цен на апельсины и груши, а также в годовом выражении подорожали яблоки. Выросли издержки ресторанов и кафе, что привело к ускорению годового роста цен на общественное питание.

В то же время поставки картофеля и капусты из Ирана и Узбекистана привели к замедлению годового роста цен на них. В апреле из‑за привлеченных инвестиций на развитие производства одной из областных птицефабрик стали производить больше куриных яиц, что отразилось на снижении цен в годовом выражении.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Астраханской области замедлился с 19,06% в марте до 18,79% в апреле. В апреле замедлился рост цен на бытовую технику, телевизоры, смартфоны и персональные компьютеры. Сокращение повышенного спроса также способствовало замедлению годового роста цен на легковые автомобили. Снизились годовые темпы прироста цен на бензин — это произошло за счет увеличения объемов его поставок на внутреннем рынке в условиях сжатия экспорта.

Годовой прирост цен на услуги в апреле ускорился до 9,94% после 8,26% в марте. Сокращение авиаперелетов, подорожание обслуживания самолетов и роста спроса населения на внутренний туризм (в основном, рыбалку) повлияли на рост цен на авиабилеты в годовом выражении.

Из-за увеличения стоимости оборудования, запчастей, расходных материалов и перебоев в поставках выросли издержки организаций в сфере услуг. В результате наблюдалось увеличение годового прироста цен на стоматологические и некоторые бытовые услуги — ремонт жилых помещений и транспортных средств, услуги парикмахерских.

Перенос в цены накопленных издержек сотовых операторов — на развитие сетей и обновление оборудования — привел к ускорению удорожания абонентской платы за пакет услуг сотовой связи в годовом выражении.