Джакарта, 23 мая, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Индонезия разрешила с 23 мая возобновить экспорт пальмового масла после трехнедельного запрета, однако участники отрасли заявляют, что поставки вряд ли возобновятся, пока не появятся подробности о том, какой объем масла должен быть оставлен для внутреннего использования, сообщает 23 мая агентство Reuters.

Lola.vn Пальмовое масло

Индонезия, поставляющая 60% пальмового масла в мире, 28 апреля приостановила экспорт сырого пальмового масла и некоторых производных продуктов в попытке снизить взлетевшие цены. Запрет потряс мировые рынки кулинарного масла в период дефицита поставок из-за военных действий на Украине.

В понедельник министерство торговли Индонезии опубликовало правила, согласно которым компании должны получить разрешение на экспорт, которое будет выдаваться только тем, кто способен выполнить так называемое обязательство по внутреннему рынку.

Эти обязательства, согласно которым производители должны продавать часть своей продукции на местном рынке по определенным ценам, применялись до последнего запрета, но не смогли обуздать рост цен на масло.