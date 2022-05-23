Ярославль, , 15:50 — REGNUM В Ярославской области адвокат Виталия Молчанова, обвинённого в убийстве двух девочек, подал апелляционную жалобу на решение суда о возврате дела в прокуратуру. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Виталий Молчанов в момент задержания

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело вернули для устранения препятствий при рассмотрении судом — прокурору необходимо составить новое обвинительное заключение в связи с признанием Молчанова вменяемым.

Сторона защиты продолжает настаивать на версии о том, что Молчанов невменяем. Жалобу рассмотрит Первый апелляционный суд в Москве, дата заседания пока не назначена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Молчанов изнасиловал и убил двух дочерей своей гражданской жены.

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