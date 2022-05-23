Батайск, Ростовская область, 23 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Батайский городской суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП с участием полицейской машины. Водителя автомобиля признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

ДТП с участием патрульной машины ГАЗ и автомобиля ВАЗ случилось 19 июля 2020 года на регулируемом перекрёстке улиц Ленинградской и Куйбышева в Батайске. Следствием и судом установлено, что сотрудник полиции, выполняя неотложное служебное задание, проявил преступное легкомыслие. Водитель при подъезде к перекрёстку на запрещённый сигнал светофора не убедился, что ему не уступают дорогу. Несмотря на это, он выехал на перекрёсток, создав тем самым опасность автомобилю ВАЗ, который двигался на разрешающий сигнал светофора. Патрульная машина врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП от полученных травм скончались пассажир автомобиля ВАЗ и пятилетний мальчик.

«На момент совершения преступления, а также на стадии оглашения приговора [подсудимый] являлся сотрудником полиции», — уточнили в пресс-службе суда.

Осуждённый вину не признал.

Суд назначил полицейскому три года и шесть месяцев колонии-поселения.

Приговор в законную силу пока не вступил.