Симферополь, , 15:42 — REGNUM Дополнительно 152 млн рублей будет выделено Республике Крым на создание модульных спортивных залов и умных спортплощадок. Деньги выделят в соответствии с распоряжением председателя правительства РФ Михаил Мишустин, сообщил 23 мая в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Спортплощадка MarSaf

«Общее финансирование развития спортивной инфраструктуры с учетом внесенных в документ изменений составит 272 млн рублей. Из них 52 млн рублей поступит в 2022 году, 140 млн рублей — в 2023 году, 80 млн рублей — в 2024 году», — уточнил Аксёнов.

Глава региона напомнил, что работа по развитию спортинфраструктуры ведётся в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». В частности, он предусматривает создание в течение ближайших восьми лет инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности в населённых пунктах.