Москва, , 15:41 — REGNUM Укрепление рубля и приток доходов от экспорта энергоносителей по высоким ценам могут негативно отразиться на российской экономике. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

В беседе с РБК он пояснил, что это несёт риски «голландской болезни» экономики, когда высокий курс национальной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе. Кроме того, при нехватке импорта сильный рубль может побудить участников рынка искать альтернативные каналы поставок.

По его оценке, из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире во многих отраслях, за исключением нефтегазовой.

Негативного сценария избежать можно, отмечает профессор. По его словам, можно обратиться к опыту Китая, которому ручное сдерживание курса юаня помогло избавиться от «голландской болезни». Домащенко указал, что фиксированный курс рубля вместо плавающего мог бы помочь в соблюдении баланса между обузданием инфляции внутри страны и экономическим ростом.

Кроме того, уверен эксперт, управляемый курс «вылечит» рубль и от волатильности, которая сейчас пугает инвесторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая курс доллара США в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. Евро торговался на отметке ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года.

Как пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, причиной столь агрессивного ускорения роста курса российской валюты кроется в повышении предложения инвалюты со стороны экспортёров, которые традиционно готовятся к пику налоговых выплат. Кроме того, по его словам, базовая же поддержка для рубля по-прежнему исходит от валютных ограничений Центробанка в сочетании с резким сокращением объёмов импорта из-за санкций и паузой в бюджетном правиле.