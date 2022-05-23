Москва, 23 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Укрепление рубля и приток доходов от экспорта энергоносителей по высоким ценам могут негативно отразиться на российской экономике. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

В беседе с РБК он пояснил, что это несёт риски «голландской болезни» экономики, когда высокий курс национальной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе. Кроме того, при нехватке импорта сильный рубль может побудить участников рынка искать альтернативные каналы поставок.

По его оценке, из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире во многих отраслях, за исключением нефтегазовой.

Негативного сценария избежать можно, отмечает профессор. По его словам, можно обратиться к опыту Китая, которому ручное сдерживание курса юаня помогло избавиться от «голландской болезни». Домащенко указал, что фиксированный курс рубля вместо плавающего мог бы помочь в соблюдении баланса между обузданием инфляции внутри страны и экономическим ростом.

Кроме того, уверен эксперт, управляемый курс «вылечит» рубль и от волатильности, которая сейчас пугает инвесторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая курс доллара США в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. Евро торговался на отметке ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года.

Как пояснил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, причина столь агрессивного ускорения роста курса российской валюты кроется в повышении предложения инвалюты со стороны экспортёров, которые традиционно готовятся к пику налоговых выплат. Кроме того, по его словам, базовая же поддержка для рубля по-прежнему исходит от валютных ограничений Центробанка в сочетании с резким сокращением объёмов импорта из-за санкций и паузой в бюджетном правиле.