Лос-Анджелес, США, 23 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Disnен Plus и студия Marvel выложили в Сеть ролик, в котором показано, как создатели сериала «Лунный рыцарь» снимали некоторые сложные сцены. Видео было опубликовано 23 мая на портале WGTC.

Скриншот YouTube Сериал «Лунный рыцарь»

Аниматор Шон Фейден, отвечавший в проекте за визуальные эффекты, рассказал, что авторы сериала хотели, чтобы обе личности персонажа взаимодействовали либо через голоса в голове, либо через зеркала. Он отметил, что для реализации этих подходов использовались разные методы съёмки.

Фейден сказал, что создавать такие сцены было сложно, поскольку Оскару Айзеку нужно было реагировать на реплики, которые ещё не были записаны. Он привёл в пример сцену в ванной из самого первого эпизода, в которой Стивен Грант впервые встретился лицом к лицу с Марком Спектором. Она, по его словам, была «самой сложной», из-за чего съёмочной группе пришлось даже сделать пробный дубль.

Напомним, премьера мини-сериала Marvel «Лунный рыцарь» состоялась на сайте Disney Plus 30 марта 2022 года, шестой и последний эпизод шоу потоковый сервис выложил на свой сайт 4 мая 2022-го. В центре повествования «Лунного рыцаря» находится мужчина, страдающий от диссоциативного расстройства идентичности, который становится аватаром древнеегипетского бога Луны Хонсу.