Москва, , 15:39 — REGNUM Не исключено, что власти США будут снижать пошлины на китайские товары в рамках борьбы с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что Белом доме изучают вопрос о возможной отмене данных пошлин.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Введение дополнительных пошлин на товары из Китая стало одной из причин растущей инфляции в США, поэтому вполне возможно, что они будут снижены в целях борьбы с инфляцией, — сказал Сафонов. — Снятие пошлин повлияет на темпы локализации производства внутри США. Они замедлятся. В краткосрочной перспективе снижение пошлин — это благо, в долгосрочной перспективе — это сокращение рабочих мест в США».

Как полагает Сафонов, введение новых пошлин будет дополнительным ударом по США.

«Об этом свидетельствует история Великой депрессии, когда война пошлин между США и Европой законсервировала кризис на длительный период», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме задумались о том, чтобы отменить введенные прежним президентом США Дональдом Трампом пошлины на китайские товары.

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