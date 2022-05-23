Москва, , 15:39 — REGNUM Публикация СМИ о том, что Центробанк РФ проводит тайные закупки валюты у экспортеров, чтобы сдержать укрепление рубля, выглядела изначально как какой-то розыгрыш, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

«Во-первых, у ЦБ нет технических возможностей для проведения таких операций через посредников — если бы такие схемы раскрылись, это могло бы стать основанием для уголовного дела, и то, что регулятор руководствовался исключительно заботой об экономике и бюджете, вряд ли послужило бы оправданием.

Во-вторых, вполне в полномочиях ЦБ отменить требование обязательной продажи выручки экспортерами, снизить нормативы или увеличить сроки такой продажи, вывести из-под требования ряд экспортеров. Зачем для этого пускаться на какие-то авантюры, не очень понятно.

ЦБ действительно озабочен темпами укрепления российской валюты, хотя те негативные последствия, которые прогнозируются в связи с этим, пока никак не проявляются ни на торговом балансе страны, ни на наполнении бюджета.

Возможно, это одна из причин, по которой ЦБ не спешит опускать ставку и смягчать валютные ограничения, надеясь, что укрепившийся рубль несколько замедлит инфляцию.

Но рычагов подобного рода у регулятора ещё много, и уж если приступать вновь к скупке валюты, то логичнее делать это частично отменив мораторий на исполнение бюджетного правила, в рамках которого скупается валюта в фонды Минфина РФ.

А журналистов могли целенаправленно ввести в заблуждение те, кому срочно нужно продавать валюту, и хочется сделать это по более выгодному курсу, например. Но без особого эффекта.

Во всяком случае, по возобновившемуся укреплению рубля 23 мая, видно, что переломить динамику рынка эта информация не смогла», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 23 мая опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля.

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