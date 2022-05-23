Дакар, , 15:40 — REGNUM Германия заинтересована в том, чтобы интенсивно развивать газовые и другие энергетические проекты с Сенегалом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 22 мая во время своей первой поездки в Африку, сообщает 23 мая агентство Reuters.

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Шольц начал трехдневное турне в Сенегале, который обладает запасами газа в миллиарды кубометров и, как ожидается, станет крупным производителем газа в регионе.

Так как Германия стремится уменьшить газовую зависимость от России, она, по словам Шольца, начала переговоры с властями Сенегала о добыче газа.

На пресс-конференции с президентом Сенегала Маки Саллом Шольц сказал, что прогресс в переговорах отвечает общим интересам двух стран, и добавил, что Германия также заинтересована в сенегальских проектах по возобновляемым источникам энергии. Более подробной информации он не предоставил.

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