Москва, 23 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Вопрос о статусе контрактов клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с иностранными игроками обсуждаться не будет. Об этом 23 мая сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

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По его словам, в повестке конгресса IIHF нет обсуждения законности контрактов иностранных игроков с клубами КХЛ.

«Для нас контракт есть контракт. Не имеет значения, о каких хоккеистах идет речь», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Конгресс IIHF пройдёт с 26 по 29 мая в финском Тампере.