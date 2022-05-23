Москва, , 16:35 — REGNUM 2 июня в Москве на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» откроется выставка «Графика народов Севера». Уникальный проект объединит самобытные работы молодых и заслуженных художников и представит их широкой публике. Вход на выставку свободный. Познакомиться с экспозицией можно будет на бесплатных обзорных экскурсиях.

Мешков.В.И. Новосёлы Таймыра. 424х547-min Проект «Графика народов Севера»

Впервые на одной площадке будет представлено творчество лучших графиков Севера, Сибири и Дальнего Востока. Художники расскажут в работах о родной земле и сакральных элементах культуры предков. Север — это бескрайние стада оленей и моря, полные рыбы. В холодном климате десятки народов сформировали уникальные миры. Почему собаки-рыбы решили утопить Кутха? Зачем Пеликен достался самому угрюмому чукче? Легендарные герои и мифические существа оживут на выставке. На одной площадке встретятся работы прославленного русского путешественника Федора Конюхова и заслуженного художника Даши Намдакова.

В рамках проекта «Графика народов Севера» на разных площадках столицы пройдут лекции, открытые уроки и мастер-классы. Лекторий фонда «Искусство наций» организует серию лекций о традициях и легендах якутов, эвенков и других народов.

На открытых уроках зрителям будет представлена уникальная возможность увидеть процесс создания линогравюр художниками, которые специально для этого приедут в Москву из разных городов от Владивостока до Мурманска. В галерее фонда «Искусство наций» в июне пройдет серия мастер-классов как для взрослых, так и для самых маленьких художников. На мастер-классах участники узнают о графике, познакомятся с техникой линогравюры, и создадут свой шедевр. Выставка в Москве пробудет до 3 июля и далее поедет по городам России.

Регистрация на мастер-классы, лекции и отрытые уроки уже открыта на сайте проекта «Графика народов Севера».

Организатор проекта — фонд «Искусство наций» при поддержке фонда президентских грантов.