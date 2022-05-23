Украинские войска выпустили по Ясиноватой ещё 15 ракет из «Града»
Донецк, 23 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая. Об этом 23 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Система залпового огня «Град»
Атака зафиксирована в 15:20 с позиций в Авдеевке. По Ясиноватой боевики выпустили 15 ракет из установки РСЗО «Град».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из «Града» по Ясиноватой выпустили 20 ракет.