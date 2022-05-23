Москва, 23 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Великобритании продолжит расти так называемая «топливная бедность» и, как следствие, будет падать качество и уровень жизни населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что в Великобритании до 40% может вырасти доля семей, которым грозит топливная бедность — то есть на энергию они будут тратить больше 10% своих доходов.

Флаг Великобритании

«Рост энергетической бедности вызван резким удорожанием стоимости нефтегазового сырья, — сказал Сафонов. — А также общим состоянием экономики Британии. Хотя рост заработной платы в последнее десятилетие был на уровне 3-4% в год, происходило сокращение средней продолжительности рабочей недели, что показывает нам снижение уровня доходов от занятости. Увлечение «зелёной» экономикой также привело к росту счетов за потребление энергии. Конечно, правительство Британии могло бы попытаться избежать этого, но в условиях глобальной политической повестки, подталкивающей страны к отказу от дешевой ископаемой энергии к энергетике возобновляемой, и политических санкций в отношении России эти попытки были бы малоэффективны!»

Как пояснил экономист, рост топливной бедности — это общее явление.

«Он будет расти. Следствие этого — сокращение расходов на другие группы товаров и, как результат, ухудшение качества и уровня жизни населения», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в Великобритании в результате топливной бедности и низкой температуры в помещениях растёт смертность престарелых граждан.