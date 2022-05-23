Салехард, , 15:36 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе цены на продовольственные товары в апреле увеличились на 1,21% по сравнению с мартом и за год составил 13,27%. Об этом сообщает уральское отделение Банка России.

Фрукты (сс) jennalex

Большая часть продовольствия на Ямал завозится из других регионов, поэтому динамика цен на него напрямую связана с общероссийскими тенденциями. Под влиянием произошедшего ранее ослабления рубля и в условиях нарушения международных поставок выросли затраты животноводческих хозяйств на импортные кормовые добавки, соевый шрот и ветеринарные препараты, что привело к ускорению роста цен на сырое молоко, сметану, творог, кисломолочные продукты, сливочное масло и так далее.

Кроме того, на фоне логистических проблем возросли издержки производителей кондитерских изделий на закупку импортных ингредиентов, в том числе какао-продуктов и жиров. Перебои в поставках импортных фруктов в магазины региона способствовали увеличению годовых темпов прироста цен на яблоки и виноград.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ямало-Ненецком автономном округе в апреле 2022 года инфляция увеличилась на 0,18% по сравнению с мартом и составила 13,73%.

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