Москва, 23 мая 2022, 15:35 — REGNUM Власти Евросоюза делают все, чтобы вывезти с территории Украины запасы прошлогоднего зерна, не задумываясь о последствиях для самих украинцев, заявил 23 мая постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу. Его можно отправлять эшелонами, которые доставляют Киеву оружие.
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