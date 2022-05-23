Москва, 23 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Власти Евросоюза делают все, чтобы вывезти с территории Украины запасы прошлогоднего зерна, не задумываясь о последствиях для самих украинцев, заявил 23 мая постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Евросоюз сейчас делает все, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины, видимо, не особенно задумываясь над тем, что будут есть те же жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять. Так что здесь явно подход эгоистический со стороны Евросоюза, ну и коллективного Запада в целом», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу. Его можно отправлять эшелонами, которые доставляют Киеву оружие.

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