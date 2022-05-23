Чебоксары, , 15:34 — REGNUM В Чувашии в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и ещё трое пострадали, в том числе ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

ДТП в Чувашии: иномарка загорелась после столкновения https://21.мвд. рф/

Авария произошла после полудня 23 мая в Чебоксарском районе на дороге Чебоксары — Сурское. Предварительно полиция установила, что водитель Chevrolet Lacetti выехал «встречку», где столкнулся с Chevrolet Niva, и загорелся.

В ведомстве отмечают, что на месте ДТП скончалась пассажирка седана, травмы получили оба водителя и трёхлетний ребёнок.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Выясняются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2022 года в Чебоксарском районе Чувашии погиб водитель электросамоката, который получил смертельные травмы после падения.

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