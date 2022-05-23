Москва, 23 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Америке выгодна дестабилизация экономики Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в 2023 году евро начнет слабеть относительно доллара.

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«Если курс евро падает, это сигнал ограничить размещение валютных резервов в евро. Безусловно, доллар может от этого выиграть, — сказал Сафонов. — Надо понимать, что США, столкнувшись с выводом валютных резервов из доллара и падением доходов от реализации функций мирового эмиссионного центра, будут политическими методами разрушать стабильность своих валютных конкурентов — евро, юаня, иены и фунта. Дестабилизации экономики Европы в экономических интересах США. Поэтому следует ожидать и в дальнейшем рисков колебания евро».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, превратится ли евро в неустойчивую валюту.