Кемерово, 23 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Кемерове к ответственности привлекли мать, оставившую ребёнка в салоне автомобиля одного. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

(сс) skimpton007 Младенец

Полицейские, проходя по улице, заметили граждан возле автомобиля. Выяснилось, что припаркованная машина мешала движению других машин. Кроме того, на заднем сидении находилась люлька со спящим младенцем. Полицейские сообщили о произошедшем инспекторам по делам несовершеннолетних. В присутствии свидетелей они опустили стекло и вытащили малыша. Ребёнок не пострадал.

Вскоре вернулась мать младенца. Ей оказалась 25-летняя жительница Белово. Она пояснила, что приехала в областной центр по делам и зашла оформить документы пока полуторамесячная дочь спит. В отношении женщины был составлен административный протокол. Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.