Симферополь, , 15:33 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу о нападении на агентство недвижимости в Симферополе вынес суд, сообщили 23 мая в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом по обвинению в разбое представали трое крымчан. Как установлено судом и следствием, в июне 2021 года они совершили нападение на риэлтора, когда тот находился в агентстве недвижимости. Угрожая пистолетом, они связали и избили мужчину, а затем похитили из офиса 20 млн рублей. Полиция задержала подозреваемых по горячим следам.

Киевский районный суд Симферополя приговорил подсудимых к наказанию, соответственно, в четыре, четыре и пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.