Москва, 23 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Китай уже давно начал политику переориентации на внутренний потребительский рынок, что создаёт прочные предпосылки для дальнейшего роста ВВП КНР темпами выше американских. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Iecs США против Китая

«В настоящее время основной причиной снижения темпов роста экономики КНР является политика нулевой терпимости к коронавирусу, — сказал Сафонов. — Это приводит к широким локдаунам и снижению объёма производства. Кроме того, действует фактор геополитических рисков, связанных с санкциями против России. Однако надо иметь в виду, что КНР уже давно начала политику переориентации на внутренний потребительский рынок, что создаёт прочные предпосылки для дальнейшего роста ВВП темпами выше, чем в США».

Как полагает Сафонов, в 2022 рост ВВП Китая будет в пределах 3,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что противостояние США и Китая не сможет закончиться однозначной победой одного из участников этой борьбы.