Уфа, , 16:02 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней передут в суд в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

За решеткой Scoopify.org

По версии следствия, в ночное время в августе 2021 года после празднования дня рождения приятельницы фигуранты уголовного дела, находясь в нетрезвом состоянии, совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и задушили её.

В материалах дела указано, что тело потерпевшей подозреваемые скинули в овраг рядом с местом преступления.

По данному факту в отношении двоих жителей Бирского района было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что один из обвиняемых свою вину признал полностью, второй фигурант уголовного дела признал вину частично. Материалы дела переданы в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.