Москва, 23 мая 2022, 15:32 — REGNUM Непосредственно в настоящий момент, когда поставки газа через Польшу остановлены и договоренности об условиях их возобновления не могут быть достигнуты из-за деструктивной позиции, занятой польским руководством, разрыв соглашения ни на что не повлияет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.
Как сообщало ИА REGNUM, Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, заявил уполномоченный кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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