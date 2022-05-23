Москва, 23 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Непосредственно в настоящий момент, когда поставки газа через Польшу остановлены и договоренности об условиях их возобновления не могут быть достигнуты из-за деструктивной позиции, занятой польским руководством, разрыв соглашения ни на что не повлияет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«Но впоследствии, когда текущий конфликт завершится, видимо, придется заключать новое соглашение. Вряд ли Польша сможет долго сохранять конкурентоспособность, если будет платить за энергоносители дороже.

Но поскольку польские власти верят, что в этом конфликте победит Запад, они и новый договор надеются заключить на своих условиях, как победители.

При этом об обратной перспективе предпочитают не думать, или рассчитывают, что российская сторона традиционно не будет смешивать политику и экономику.

Насколько мудрой является подобная ставка со стороны Варшавы, покажет время», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, заявил уполномоченный кабмина по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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