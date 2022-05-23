Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Американская актриса и певица Кортни Лав высказалась относительно судебного разбирательства Эмбер Хёрд и Джонни Деппа. Об этом 23 мая пишет Daily Mail.

Кортни Лав Manfred Werner

Лав поддержала Деппа в конфликте с бывшей женой. Артистка также рассказала, что актёр однажды спас ей жизнь — он оказал ей первую помощь в ночном клубе после передозировки запрещёнными веществами.

Добавим, что описанный Кортни Лав инцидент произошёл ещё в 1995 году спустя год после смерти её мужа, музыканта Курта Кобейна.

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