Москва, 23 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Один из способов стабилизировать глобальный рост цен — это сделать темпы перехода на «зеленую» экономику более умеренными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал призывы МВФ снизить торговые барьеры в рамках борьбы с глобальным ростом инфляции.

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«Снижение торговых барьеров — очень эффективный метод борьбы с инфляцией. Но в условиях санкционной политики реализовать в полной мере это не получится. Сейчас важнейшим фактором стабилизации цен является пересмотр темпов перехода на «зелёную» экономику. Они должны быть более умеренными», — сказал Сафонов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что форсированное развитие «зеленой» энергетики могло создать серьезные шоки для мировой экономики.