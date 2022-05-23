Москва, , 15:30 — REGNUM Плавное восстановление российской экономики, скорее всего, начнется с I квартала 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил научный сотрудник Института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал прогнозы помощника президента РФ Максима Орешкина, согласно которым нижняя точка спада экономики России пройдет до конца III квартала 2022 года.

Снижение роста Lotosgtrk.ru

«Неопределенность в текущем кризисе беспрецедентна, поэтому сложно что-то прогнозировать с высокой степенью точности, но можно сравнивать разные прогнозы. Так, Банк России прогнозирует, что нижняя точка кризиса придется не на III, а на IV квартал 2022 года. Ровно о том же говорят прогнозы 23 экспертов, опрошенных Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ с 6 по 16 мая, — сказал Кондрашов. — По масштабу падения годового ВВП в 2022 году неопределенность тоже велика. Но заметим, что Банк России ожидает спада на 8-10%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, — падение ВВП на 8,4% за год. При этом и Банк России, и независимые эксперты ожидают, что ВВП продолжит падать в 2023 году (на 0-3% — Банк России, на 0,4% — эксперты), что, впрочем, будет связано с внутригодовой динамикой».

При этом, как подчеркнул Кондрашов, все ожидают, что с I квартала 2023 года начнется плавное восстановление российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в лучшем случае экономика РФ может пройти нижнюю точку спада в IV квартале 2022 года.

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