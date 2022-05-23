Ясиноватая, ДНР, , 15:29 — REGNUM Киевские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 23 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 15:08 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что международный трибунал по расследованию преступлений нацистов на Украине необходим.