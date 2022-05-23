Москва, , 15:28 — REGNUM Кандидатура Александра Куренкова на должность главы МЧС будет рассмотрена Совфедом в порядке, предусмотренном регламентом, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по госстроительству Андрей Клишас.

Совет Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Представление в Совет Федерации на нового главу МЧС от президента России Путина поступило. Будет рассмотрено в сроки и в порядке, предусмотренном с регламентом палаты», — отметил Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатура Куренкова будет рассмотрена на заседании 25 мая.

Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске.

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