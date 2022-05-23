Магас, , 15:28 — REGNUM В Ингушетии организуют контроль над незаконными лесными вырубками с помощью спутникового зондирования. Мероприятия по мониторингу будут вестись в постоянном режиме благодаря сотрудничеству с Всемирным фондом дикой природы (WWF России), сообщили в пресс-службе минприроды республики.

Лес рубят Pxhere.com

По данным ведомства, анализ ситуации в лесном хозяйстве с помощью снимков из космоса был применен в Ингушетии впервые в Северо-Кавказском округе. Было установлено более десяти мест незаконных рубок с ущербом свыше 44 млн рублей. Благодаря организованному спутниковому зондированию эффективность работ по обнаружению незаконных рубок вырастет вдвое, рассчитывают в минприроде.

«Новая практика использования данной технологии повышает эффективность выявления незаконных рубок лесных насаждений. Минприроды Ингушетии будет осуществлять спутниковое зондирование на постоянной основе», — цитирует ТАСС представителя ведомства.