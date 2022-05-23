Новосибирск, , 15:25 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 685 пациентов, в том числе трое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки был выявлен 61 новый носитель коронавируса. За это же время 77 человек выписаны с выздоровлением, один человек скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 258 075 случаев заражения коронавирусом, 251 379 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5654 человека. В реанимации находятся 76 человек, на ИВЛ — десять пациентов.