Новосибирск, 23 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 685 пациентов, в том числе трое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 61 новый носитель коронавируса. За это же время 77 человек выписаны с выздоровлением, один человек скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 258 075 случаев заражения коронавирусом, 251 379 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5654 человека. В реанимации находятся 76 человек, на ИВЛ — десять пациентов.