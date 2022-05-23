Москва, , 15:24 — REGNUM Проскрипции как метод борьбы с политическими противниками и пополнения бюджета известны ещё со времен Древнего Рима, так что ничего нового украинский президент Владимир Зеленский не придумал, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Вот и сейчас Зеленский и его окружение попытаются сочетать подавление оппозиции с личным обогащением.

И если времени на это хватит, истерия охоты на ведьм, подпитываемая личными мародерскими интересами может охватить все уровни украинской власти и экономики, вплоть до мелких торговых точек, владельцев которых будут обвинять в недостаточной лояльности.

Возможно, на некоторое время этот погром отвлечет население от печальных мыслей о ситуации на фронте и в экономике, осложнит проявление здравого смысла в обществе, но вот бюджету Украины от этого точно не станет лучше.

Напротив, работа предприятий будет парализована, продать их быстро в воюющей стране с неясными перспективами будет сложно. Но всё, что более менее ликвидно, несомненно, поделят чиновники и близкие к украинской власти олигархи», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов украинских граждан за поддержку граждан РФ.

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