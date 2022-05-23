Симферополь, , 15:24 — REGNUM Школы в Крыму приняли 1 430 детей из республик Донбасса и с Украины, ещё 154 ребёнка ходят в детсады республики, десять человек поступили в колледжи, 13 — в вузы. Об этом сообщила 23 мая журналистам министр образования, молодёжи и науки Республики Крым Валентина Лаврик.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Для того, чтобы понимать в какой класс ребёнка зачислить, образовательные организации проводят переаттестацию предметов и, таким образом, устанавливают уровень обучения. Особенно это касается выпускников 9 и 11 классов», — приводит слова Лаврик «Крым 24».

Приём детей до 14 лет в образовательные учреждения ведётся по заявлению родственников или сопровождающих, дети старше 14 лет могут сами подать заявление. В случае сложностей с предоставлением требуемых документов, уточнила министр образования, их можно предоставить позже, в том числе в вузы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму медицинская помощь была оказана около 1,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины.