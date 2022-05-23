Донецк, 23 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел РСЗО «Град». Об этом 23 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

В 15:08 с украинских позиций в городе Авдеевка зафиксирован обстрел из установки «Град». Боевики выпустили по Ясиноватой два ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в ДНР три человека погибли при обстрелах украинских войск.