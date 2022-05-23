Казань, 23 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Жителя Татарии подозревают в убийстве девочки-инвалида. Мужчина свою причастность к совершению преступления не признает, сообщает 23 мая следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес девочке, являющейся инвалидом, несколько ударов рукой по голове. От полученных травм ребенок скончался. Обнаружив, что дочь не подает признаков жизни, мать обратилась за помощью к врачам.

Подозреваемый заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей.

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