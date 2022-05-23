Лондон, 23 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Лиам Галлахер назвал свою бывшую группу Oasis лучше, чем The Beatles, в словесной перепалке с бывшим футболистом Джейми Каррагером. Об этом 23 мая информирует портал Music News.

NME Лиам Галлахер

Бывший фронтмен бритпоп-группы вступил в спор с обозревателем Sky Sports после того, как 22 мая на стадионе «Этихад» его команда «Манчестер Сити» победила «Астон Виллу» и завоевала шестой титул чемпиона Премьер-лиги.

Ситуация быстро обострилась, когда откровенный рок-музыкант и заядлый болельщик «Сити» назвал Каррагера «конченым». 44-летний Каррагер ответил: «Я говорю, что вы никогда не выиграете Лигу чемпионов, Oasis — это дерьмо по сравнению с Битлз».

49-летний Лиам ответил, что несмотря на то, что он сам является большим поклонником The Beatles и даже назвал своего сына Ленноном в честь покойного Джона Леннона. Лиам считает, что его группа лучше, потому что в 1996 году они дважды выступали в Knebworth при полном аншлаге.