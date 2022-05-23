Химара, , 15:22 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 23 мая прибыл в Албанию, где встретился с главой Демократической организации греческого меньшинства в Албании ОМОНИА Фреди Белери.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

Дендиас опубликовал фото со встречи на своей странице в социальной сети и сообщил, что темой обсуждения стало положение греческого меньшинства в Албании.

В 12:00 по местному времени Дендиас провел встречу с албанской коллегой Ольтой Джачкой, затем ожидается совместная пресс-конференция.

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