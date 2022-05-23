Москва, 23 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Против Ларисы Полицеймако, жены актёра Михаила Полицеймако, возбудили уголовное дело. Об этом 23 мая сообщает телеграм-канал Mash.

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В 2021 году Лариса Полицеймако напала на журналистку Первого канала Лилию Фёдорову. По данным телеграм-канала, в случае признания вины Полицеймако она может сесть в тюрьму на два года.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года Лилия Фёдорова обвинила жену Михаила Полицеймако в избиении. Журналистка приехала снимать репортаж о собаке актёра, однако Лариса Полицеймако накинулась на съёмочную группу и «частично оскальпировала» Фёдорову.