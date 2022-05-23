Кострома, , 17:13 — REGNUM Бывшие работники костромского парка развлечений «Джек и Чан» требуют выплаты более 352 тысяч рублей задолженности по зарплате. Об этом со ссылкой на документы Ленинского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Растяжка

Место для развлечения детей и взрослых открылось в Костроме в 2018 году и закрылось в конце 2021 года. После этого собственники бизнеса перестали выходить на связь с работниками.

В начале 2022 года в Ленинский районный суд Костромы обратились 16 человек. Они требуют выплаты зарплаты за разные периоды 2021 года, общая сумма задолженности превышает 352 тысячи рублей. Также в пользу сотрудников взыскана компенсация морального вреда за просрочки в сумме более 80 тысяч рублей.

Ситуация осложняется тем, что руководство компании ни разу не приходило на суды. Все решения были вынесены заочно. Установить местоположение недобросовестного работодателя не представляется возможным. Вместе с тем большинство истцов так и не получили на руки документы, полагающиеся при увольнении — трудовые книжки, справки о доходах и налогах. Эти обстоятельства затрудняют для людей устройство на новую работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмен из Петербурга обманул костромской детский парк на миллионы рублей