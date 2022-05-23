Чебоксары, 23 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В столице Чувашии из-за резкого похолодания принято решение о возобновлении отопительного сезона, но только в дошкольных учреждениях. Об этом 23 мая написал в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По его словам, теплоснабжение возобновили в детских садах.

«В 26 дошкольных учреждениях тепло уже подали, ещё 53 заявки подготовлены для отправки в ПАО «ТПлюс», — сообщил Денис Спирин.

Сити-менеджер напомнил, что в многоквартирных домах могут вернуть отопление при принятии соответствующего решения на общем собрании жильцов.

Напомним, что после длительного периода холодов потепление в Чебоксарах прогнозируется с 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Чебоксарах завершился 4 мая. При этом последние две недели в городе установилась очень холодная погода, в том числе были заморозки. Несмотря на это, в Чебоксарах отключали горячую воду для гидравлических испытаний, ссылаясь на графики, в том числе вместо трёх дней на ряде участков горячей воды не было почти пять дней.