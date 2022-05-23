Вашингтон, 23 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. На данный момент состояние экономики мира, возможно, является самым плохим со времен Второй мировой войны. Об этом 23 мая говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьезным испытанием со времен Второй мировой войны», — отмечается в нем.

Также указывается, что, по мнению аналитиков МВФ причинами этого являются пандемия COVID-19, кризис на Украине и угроза изменения климата. При этом уточняется, что все вышеназванное привело к росту инфляции, в результате чего цены на продукты питания и энергоносители выросли и это стало тяжелым испытанием для домохозяйств во всем мире.

Помимо того, отмечается, что ужесточившиеся финансовые условия стали причиной дополнительного давления на страны, компании и семьи с высокой задолженностью, вынужденных из-за этого вести пересмотр глобальных цепочек поставок в условиях постоянных сбоев.

Кроме того, добавляется, что в МВФ считают, что того, чтобы попытаться решить проблемы мировой экономики, нужно провести ослабление торговых ограничений для облегчения дефицита и снижения цен на продовольствие и другие товары.

Также предлагается активизировать совместные усилия по решению проблемы задолженности стран с помощью введения четких процедур и сроков для должников и кредиторов, а также предоставления такой системы другим уязвимым странам с высокой задолженностью. Вместе с тем, кроме этого предлагается модернизировать трансграничные платежи и противостоять климатическим изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из России планирует уйти шведская компания Tetra Pak.