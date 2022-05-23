Москва, 23 мая 2022, 15:24 — REGNUM Международный трибунал по расследованию преступлений нацистов на Украине необходим, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко 23 мая журналистам.
Он прокомментировал предложение главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о трибунале для сдавшихся в плен украинских силовиков. Трибунал, пояснял глава республики, должен решать судьбу нацистских преступников.
«Наверное, необходим такой трибунал», — сказал Руденко.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона фиксирует все преступления украинских военных и нацистов. Для этого в различных структурах есть общественный комитет, скоро будут получены первые результаты этой работы.
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