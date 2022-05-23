Пекин, 23 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день объём сделок по поставкам оружия из США на Тайвань уже перешагнул сумму в $70 млрд. Об этом 23 мая в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Он подчеркнул, что продажи оружия Тайваню со стороны Вашингтона непрерывно растут как в объёмах, так и в качественных характеристиках.

«Их общая стоимость уже превысила $70 млрд», — уточнил дипломат.

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Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это нарушает «обязательство США о постепенном сокращении поставок оружия Тайваню».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис заявил, что Тайваню нужно помогать оружием. Он подчеркнул, что «США полны решимости гарантировать, что у Тайваня имеются все средства, необходимые для самозащиты от любого потенциального нападения, в том числе от односторонних действий КНР, направленных на то, чтобы нарушить статус-кво, сохраняющийся многие десятилетия».