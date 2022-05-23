Монтрёй, Франция, 23 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Разработчики тактической многопользовательской экшн-игры Rainbow Six Siege рассказали о планах на второй сезон седьмого года проекта. Об этом 23 мая сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

Ubisoft выложила в Сеть трейлер предстоящего сезона, который получил название Operation Vector Glare. После обновления в игре появится новый бельгийский оперативник Sens. Он, помимо прочего, будет вооружён гаджетом ROU Projector System, работа которого показана в ролике.

В игре также появится новая карта Close Quarter для режима Team Deathmatch, на которой геймерам придётся в основном передвигаться, а не обороняться. Кроме того, авторы Rainbow Six Siege объявили о кроссовере с франшизой Yakuza компании SEGA, в рамках которого в Rainbow Six Siege будут добавлены наборы скинов (образов) персонажей Кадзумы Кирю и Каору Саямы.

Напомним, сезон Operation Vector Glare начнётся в Rainbow Six Siege 7 июня 2022 года. Релиз оригинальной игры состоялся 26 ноября 2015-го, т.е. больше шести лет назад.