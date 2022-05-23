Москва, 23 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с вратарём Маринато Гильерме. Об этом 23 мая сообщается на сайте клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гильерме Маринато

«Локомотив» и капитан команды, голкипер Маринато Гилерме, подписали новое соглашение, рассчитанное до конца июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Гильерме пришёл в клуб в 2007 году, в основном составе играет с июля 2009-го. Всего он провёл за «Локомотив» 377 матчей. В составе команды он становился чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок.

В 2015 году Гильерме получил российское гражданство, а с 2016-го стал выступать за сборную России, за которую провёл 19 матчей.